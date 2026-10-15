Врачи из Видного напомнили о несочетаемых с таблетками напитках

Утренний ритуал — бросить таблетку в рот и запить ее остатками кофе — кажется безобидным. Но с частью препаратов такой подход ослабляет терапию или добавляет неприятных ощущений. Специалисты Видновской клинической больницы напомнили: проверять стоит не только сочетаемость лекарств между собой, но и их совместимость с едой и напитками. Пояснения специалистов публикует REGIONS .

Итог зависит от того, что именно вы держите в руке. Кофе не нейтрализует действие всех без исключения препаратов, однако с некоторыми он ведет себя агрессивно. Классический пример — железо: запив его бодрящим напитком, можно получить меньше пользы от лечения. Тем, кто принимает сульфат железа, советуют разводить прием и кофе (или чай) как минимум двумя часами.

Другая история — антибиотики. На их фоне избыток кофеина оборачивается повышенной нервозностью, тревогой, бессонницей и учащенным сердцебиением. Разумеется, одна чашка далеко не всегда вызовет такой букет, но сам факт взаимодействия стоит держать в голове весь курс.

Медики затронули и другие бытовые привычки. Молоко или питьевой йогурт плохо сочетаются с антибиотиками в таблетках: кальций блокирует усвоение действующего вещества. При этом полностью отказываться от молочного на время лечения не нужно — все решают конкретное название препарата и его форма.

С фруктовыми напитками тоже нужно быть начеку. Грейпфрут способен вмешаться в работу некоторых статинов, назначенных для снижения холестерина: лекарства в организме становится больше, а вместе с ним растет и вероятность побочек. Клюквенный сок и продукты из клюквы лучше не совмещать с варфарином — его эффект может усилиться. Впрочем, на все препараты, разжижающие кровь, это правило автоматически не распространяется.

Отдельная зона риска — антидепрессанты. Здесь ключевое значение имеет точное название средства. Продукты, богатые тирамином, включая некоторые выдержанные сыры, нельзя сочетать с ингибиторами моноаминоксидазы — и речь не обо всех антидепрессантах подряд. Подобный тандем чреват резким скачком давления.

Проще всего не гадать, а заглянуть в инструкцию: там прописано, чем запивать таблетку, нужна ли ей еда и каких комбинаций лучше избегать. Если разобраться не получается — вопрос стоит адресовать врачу или фармацевту.