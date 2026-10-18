Пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз

Interfax: пропускную способность границы РФ с Абхазией увеличат к 2028 году

Общество

Фото: [REGIONS/Антонина Гареева]

К 2028 году пропускную способность российско-абхазской границы планируют увеличить более чем в девять раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника погрануправления Службы госбезопасности Абхазии Рустама Латипова.

По его словам, уже идет реконструкция инфраструктуры контрольно-пропускного пункта (КПП) на территории России. Планируется модернизировать схемы пропуска транспорта и граждан.

В Абхазии работает правительственная комиссия, которая формирует предложения к техническому заданию для контрольных органов.

За девять месяцев 2026-го года российско-абхазскую границу пересекли 8,5 млн человек и 1,8 млн транспортных средств. Это примерно на 12% и 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отмечается рост пассажиропотока в Сухумском аэропорту: за девять месяцев он обслужил около 190 тысяч пассажиров, тогда как в 2025 году воздушным транспортом перевезли 127 тысяч человек.

Железнодорожным транспортом за девять месяцев перевезли более 470 тысяч пассажиров. Также вырос морской грузовой поток: зафиксировано 423 судозахода через порты Сухума, Очамчыры и Пицунды, что значительно больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали отменять туры в Абхазию из Петербурга на октябрь.

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