Сожженный транспорт и разбитый люкс: с чем столкнулись туристы в центре Парижа

Массовые протесты и общенациональная забастовка 17 октября переросли в беспорядки и уличный вандализм на улицах Парижа. Российские туристы сообщили РБК о сожженных мусорных баках, разгромленных коммерческих объектах и сбоях в работе общественного транспорта. Наиболее пострадал Правый берег Сены. В городе готовятся к повторным волнам акций, намеченным на 25 октября.