Сожженный транспорт и разбитый люкс: с чем столкнулись туристы в центре Парижа
РБК: туристы бьют тревогу из-за угрозы новых беспорядков в Париже 25 октября
Массовые протесты и общенациональная забастовка 17 октября переросли в беспорядки и уличный вандализм на улицах Парижа. Российские туристы сообщили РБК о сожженных мусорных баках, разгромленных коммерческих объектах и сбоях в работе общественного транспорта. Наиболее пострадал Правый берег Сены. В городе готовятся к повторным волнам акций, намеченным на 25 октября.
Детали ситуации и свидетельства очевидцев
- География беспорядков: основной ущерб нанесен Правому берегу Сены и центральным районам (разгромлены люксовые бутики, сожжены электровелосипеды и мусорные контейнеры).
- Общая обстановка во Франции: в общенациональных протестах 17 октября приняли участие от 550 тыс. (данные МВД) до 800 тыс. человек (данные профсоюза CGT). Силовики задержали свыше 1200 участников по всей стране.
- Воздействие на туризм: дискомфорт в вечернее время, сбои в работе транспорта, вынужденное изменение туристических маршрутов.
- Ожидания повторных акций: парижские службы оперативно ликвидируют последствия вандализма, однако туристы и жители ожидает возобновления погромов в субботу, 25 октября.