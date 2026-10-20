Сожженный транспорт и разбитый люкс: с чем столкнулись туристы в центре Парижа

РБК: туристы бьют тревогу из-за угрозы новых беспорядков в Париже 25 октября

Общество

Массовые протесты и общенациональная забастовка 17 октября переросли в беспорядки и уличный вандализм на улицах Парижа. Российские туристы сообщили РБК о сожженных мусорных баках, разгромленных коммерческих объектах и сбоях в работе общественного транспорта. Наиболее пострадал Правый берег Сены. В городе готовятся к повторным волнам акций, намеченным на 25 октября.

Детали ситуации и свидетельства очевидцев

  • География беспорядков: основной ущерб нанесен Правому берегу Сены и центральным районам (разгромлены люксовые бутики, сожжены электровелосипеды и мусорные контейнеры).
  • Общая обстановка во Франции: в общенациональных протестах 17 октября приняли участие от 550 тыс. (данные МВД) до 800 тыс. человек (данные профсоюза CGT). Силовики задержали свыше 1200 участников по всей стране.
  • Воздействие на туризм: дискомфорт в вечернее время, сбои в работе транспорта, вынужденное изменение туристических маршрутов.
  • Ожидания повторных акций: парижские службы оперативно ликвидируют последствия вандализма, однако туристы и жители ожидает возобновления погромов в субботу, 25 октября.

Читайте также

Перевели деньги не тому человеку: какие шаги помогут добиться возврата

Жителям Подмосковья рассказали, как солист «Лесоповала» помог фронту

Жителям Подмосковья рассказали, как солист «Лесоповала» помог фронту

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Маск захотел встретиться с китайским двойником: предприниматель предложил выйти на сцену вместе

Уколы «на опережение» и фильтры: раскрыта причина страха зумеров перед старостью

Уколы «на опережение» и фильтры: раскрыта причина страха зумеров перед старостью

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

Лесной джекпот в октябре: в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами

Лесной джекпот в октябре: в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами

В Казахстане пресекли попытку организовать протесты нефтяников

Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Жители Шилыково под Иваново остались без автобуса, который позволял добираться до райцентра

Добавьте mosregtoday.ru в избранное