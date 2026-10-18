Жители Шилыково под Иваново остались без автобуса, который позволял добираться до райцентра
mkivanovo: жители Шилыково Ивановской области лишились автобуса № 111
Жители села Шилыково столкнулись с транспортной проблемой: автобус № 111, соединявший населенный пункт с районным центром, перестал ходить, сообщила газета «МК Иваново».
Отмечается, что сначала перевозчики начали пропускать отдельные рейсы, затем оставили только один, а вскоре отменили и его. Причиной отмены автобуса назвали поломки транспорта.
Из-за отмены рейсов многие жители не могут добраться до работы. В областном департаменте о ситуации знают. Маршрут обслуживают две компании — «Мега-Авто» и «Экспресс Лидер». Перевозчики пообещали оперативно ремонтировать технику и восстановить сообщение.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами застрял в снежной колее на Сахалине.