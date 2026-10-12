«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова высказалась за коллективные формы поощрения школьников за дежурство. Свою позицию она изложила в беседе с ТАСС .

«Мое предложение здесь такое: мотивация должна быть коллективной. Если весь класс хорошо отдежурил, класс получает Кубок чистоты и, например, право на внеплановую поездку или экскурсию. Это сплачивает коллектив лучше любых классных часов», — приводит агентство слова Павловой.

Помимо этого, представитель ОП РФ считает необходимым утвердить этический Кодекс дежурного.

«Ребенок не имеет права выгонять другого из класса или наказывать. Дежурный — помощник, а не надзиратель, и этому нужно учить на классных часах», — подчеркнула она.

По замыслу Павловой, школьникам стоит разрешить самостоятельно определять направление дежурства — будь то библиотека, столовая, вход или спортзал.

«Нужна гибкость: чем больше выбора, тем меньше сопротивления», — пояснила собеседница агентства.

Отдельную работу, по ее мнению, следует вести с родителями.

«Часто против [дежурства] выступают не дети, а родители, которые говорят “мой ребенок не слуга”. Нужна разъяснительная работа о том, что дежурство развивает эмоциональный интеллект, эмпатию к уборщице и готовит к взрослой жизни», — отметила член ОП РФ.

В качестве примера Павлова сослалась на практики, применяемые в российских регионах и странах СНГ. Так, в Казахстане, Белоруссии, Казани и Москве используются геймификация и рейтинги: за хорошее дежурство начисляются баллы социальной активности, а лучший дежурный класс получает право первым уйти на каникулы в последний день или проходить в столовую без очереди. Дежурные классы носят галстуки или значки, сдают рапорт дежурному учителю. Ряд педагогов выдает бонусную карту за отличное дежурство в течение недели — она позволяет один раз не делать одно домашнее задание или получить дополнительную пятерку по предмету.

«При этом считаю, что главный стимул для подростка — это статус. Дежурный с бейджем на входе — администратор дня, которому можно дать рацию или планшет для отметок, и это очень поднимает самооценку», — резюмировала Павлова.

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