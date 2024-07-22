Спортсменки из Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях и этапе Кубка России по ВМХ

Подмосковная спортсменка одержала победу на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту, еще одна представительница региона стала призером этапа Кубка России в этом виде спорта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Софья Непрынцева стала обладателем золотой медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «ВМХ фристайл-парк» среди девушек 15-16 лет, Елена Малышева — получила «бронзу» в рамках V этапа Кубка России в дисциплине «ВМХ фристайл-парк». Обе спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 1. Отметим, что соревнования прошли в Казани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.