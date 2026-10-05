Атака БПЛА ВСУ на регионы России 5 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Общество

Средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Где уничтожили беспилотники

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 4 октября до 08:00 мск 5 октября. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областями.

Также средства ПВО уничтожали дроны над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Дроны сбивали над Черным морем

Часть беспилотников была уничтожена над акваторией Черного моря. В Минобороны сообщили, что все 199 аппаратов были перехвачены или уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

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