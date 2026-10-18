Заявление мэра Моргунова: что происходит с больницами и водой в обесточенном городе

В украинском городе Винница зафиксирован масштабный блэкаут, вызванный ночной атакой на объекты энергетической инфраструктуры. Город оказался полностью обесточен, что привело к полной остановке движения троллейбусов и трамваев, а также к рискам сбоев в работе мобильной связи и интернета. Власти города перевели ключевые социальные объекты на автономные источники питания и пытаются компенсировать коллапс общественного транспорта дополнительными автобусными рейсами. О последствиях удара и оперативной обстановке информирует сетевое издание Life.ru.