Заявление мэра Моргунова: что происходит с больницами и водой в обесточенном городе

Винница полностью осталась без света после ночной атаки на энергообъекты

Общество

В украинском городе Винница зафиксирован масштабный блэкаут, вызванный ночной атакой на объекты энергетической инфраструктуры. Город оказался полностью обесточен, что привело к полной остановке движения троллейбусов и трамваев, а также к рискам сбоев в работе мобильной связи и интернета. Власти города перевели ключевые социальные объекты на автономные источники питания и пытаются компенсировать коллапс общественного транспорта дополнительными автобусными рейсами. О последствиях удара и оперативной обстановке информирует сетевое издание Life.ru.

Остановка транспорта и переход на резервное питание

О критической ситуации в городской инфраструктуре официально проинформировал городской голова Сергей Моргунов.

  • Состояние инфраструктуры: в результате повреждений ключевых объектов энергосети Винница осталась без централизованного электроснабжения. Профильные аварийно-спасательные бригады и энергетики оценивают степень разрушений и возможности проведения восстановительных работ.
  • Социальные объекты: объекты критической инфраструктуры (включая больницы и водонасосные станции) экстренно переведены на работу от дизельных и бензиновых генераторов.
  • Транспортный коллапс: движение трамваев и троллейбусов на городских маршрутах полностью прекращено. Чтобы заменить электротранспорт, городские власти перераспределяют коммунальные автобусы и привлекают частных перевозчиков на маршрутных такси.

Серия отключений в других регионах

Ситуация с энергоснабжением остается крайне сложной во многих областях страны.

Аналогичный масштабный блэкаут ранее произошел в Луцке, где после серии атак беспилотных летательных аппаратов возникли не только отключения света, но и массовые перебои с подачей холодной и горячей воды в жилых районах.

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