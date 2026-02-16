Страховой кошмар: ОСАГО станет золотым из-за жадности водителей и судей

В Российском союзе страховщиков сообщили о растущей судебной практике взыскания компенсаций, превышающих максимальную планку в 400 тысяч рублей. В организации предупредили, что это может привести к удорожанию полисов для всех автовладельцев, передает ТАСС .

Российский союз страховщиков (РСА) констатирует устойчивую тенденцию к увеличению числа судебных решений, обязывающих компании выплачивать по ОСАГО суммы свыше законодательно установленного лимита. Речь идет о превышении порога в 400 тысяч рублей, предназначенного для возмещения ущерба имуществу.

В пресс-службе объединения отметили, что подобные взыскания фиксируются практически у всех игроков рынка. Особенно остро проблема проявляется в ситуациях, когда у страховщика отсутствует возможность оперативно направить поврежденный автомобиль на ремонт на станцию техобслуживания. Нехватка подходящих сервисов для конкретных машин заставляет автовладельцев обращаться в суды, где им нередко присуждают компенсации, значительно превышающие базовые ограничения.

В РСА подчеркнули, что увеличение финансовой нагрузки на компании неизбежно скажется на конечных потребителях. Рост убыточности этого сегмента станет причиной повышения стоимости полисов ОСАГО для всех категорий водителей.

