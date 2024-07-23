Строительство самой большой школы в Солнечногорске вышло на финишную прямую

В деревне Голубое подмосковного Солнечногорска завершается строительство самой большой средней общеобразовательной школы, которая будет рассчитана на 1375 мест, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке работает более 580 специалистов, задействовано семь единиц техники <…>. Продолжаются работы по устройству внутренних коммуникаций, слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство финишных покрытий полов, благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», их осуществляет концерн «КРОСТ» с применением системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Площадь школы составит 28,3 тысячи квадратных метров, в здании будет четыре этажа. Там разместят учебные классы, три спортивных зала, актовый зал, два читальных зала, ИТ-зону и другие помещения. Завершить работы планируют до начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.