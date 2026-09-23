Стронций в воде или соли жесткости? Чиновники объяснили, почему село Ильинское осталось без чистой воды

Администрация Хотынецкого района Орловской области отреагировала на жалобы жителей села Ильинское на качество воды в централизованной сети. Ранее селяне записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, заявив, что вода не соответствует нормативам и непригодна для приготовления пищи. Им рекомендовали использовать фильтры и брать воду из колодца.

После публикаций в СМИ районные власти дали разъяснения. По данным Роспотребнадзора, обнаруженный в воде стронций является не радиоактивным, а природным. Его наличие фиксирует превышение нормы по показателю солей жесткости. Чиновники отметили, что анализы воды из разных источников региона лаборатория Роспотребнадзора берет постоянно, и не исключили, что при очередном заборе проб показатель вернется в норму.

Жителям рекомендовано установить бытовой фильтр для снижения жесткости воды. Дополнительно будут взяты пробы из родников села Ильинское. Для образовательных учреждений уже заказаны фильтры, их установят по мере приобретения. Требований Роспотребнадзора о доставке привозной воды в администрацию района не поступало.

В администрации также пояснили, что тариф устанавливается на водоснабжение, а не на «питьевую воду». В селе она поступает из артезианской скважины. Воду нужно поднять из недр, оплатить электроэнергию, следить за напором, содержать и ремонтировать сети и оборудование. Этой же водой жители поливают огороды, стирают и поят животных. Власти обратились к селянам с вопросом, считают ли они, что эти расходы оплачивать не нужно. В ближайшие дни специалисты Роспотребнадзора дополнительно возьмут пробы из центральной системы и природных источников.