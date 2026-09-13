Митрополит Воскресенский рассказал, о чем верующие просят Дмитрия Донского

Митрополит Воскресенский Григорий (Петров), управляющий делами Московской патриархии, в эфире ИС «Вести» сообщил, что верующие обращаются к святому князю Дмитрию Донскому с просьбами о заступничестве перед Богом за российских солдат, а также об укреплении семей и православной веры.

«Это воин, защитник, и мы все молимся ему, ныне у престола Божия предстоящему, чтобы он ходатайствовал, просил за наших российских солдат», — сказал он.

Митрополит отметил, что святой Дмитрий был крупным государственным деятелем. Он также добавил, что Дмитрия Донского просят об укреплении российских семей, поскольку он был примерным семьянином, и об укреплении России в православии.

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