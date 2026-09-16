Морозы и снега исчезнут? Академик РАН Клименко описал новую зиму в Московском регионе

Жителей Московского региона в будущем может ждать совсем другая зима — короткая, малоснежная и временами даже плюсовая. Такой сценарий для конца XXI века описал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко, говоря о последствиях продолжающегося глобального потепления.

По словам специалиста, Россия находится в зоне особенно сильного потепления. Причем изменения будут касаться не только средних температур, но и привычной продолжительности сезонов. Клименко считает, что к концу нынешнего столетия лето в Москве может занимать почти половину года — с мая по сентябрь включительно. Фактически климатическое лето будет продолжаться около пяти месяцев. На этом фоне зима, напротив, станет значительно короче.

«Зима будет очень короткая, часто бесснежная», — описал возможное будущее климатолог.

Более того, по его словам, зимой могут случаться периоды, когда температура будет подниматься выше нуля. То есть привычная картина с устойчивым морозом и постоянным снежным покровом может становиться все менее характерной.

Клименко подчеркнул, что глобальное потепление никуда не исчезает: каждая новая декада оказывается теплее предыдущей, а Россия относится к регионам, где повышение температуры проявляется особенно сильно.

При этом специалист не говорит, что Москва полностью избавится от холода. Речь идет именно о постепенном изменении климатического режима — зима будет занимать все меньшую часть года, а теплый сезон станет длиннее. Для жителей столицы это может означать радикально изменившееся представление о том, какой вообще должна быть московская зима.

Жара в Европе в последние годы становится все более экстремальной, однако в Москве ситуация развивается иначе. В России сильнее меняются зимы, а в Европе — летние температуры.