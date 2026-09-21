«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поблагодарил избирателей за поддержку, отметив, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, специальной военной операции, когда в тылу люди постоянно подвергались налетам беспилотников, информационным атакам, которыми противник всячески пытался расшатать единство страны.

«Но это сыграло совершенно другую роль: мы еще больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул Якушев.

«Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах. Что касается списка, то если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, в 2026 году — уже 65%: 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых.

«Здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперёд. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно — прим. ред.)», — рассказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, полученный результат — итог работы всей партийной инфраструктуры: партия провела классическую избирательную кампанию с продуманными, осознанными решениями.

«И наша пятерка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, когда мы собирали предложение со всех уголков страны, — все было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка Президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших Съездах, где выдвигался в том числе список на данную избирательную кампанию, принималась новая Народная программа. Это, естественно, оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», — сказал он.

Владимир Якушев отметил вклад в общие результаты региональных отделений партии, а также работу сторонников партии и Молодой Гвардии. Он заверил, что «Единая Россия» продолжит консолидировано работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов.

«Все, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал он.

По предварительным данным, в Подмосковье«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Это подтверждение доверия избирателей к партии и ее целям, отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Спасибо жителям Подмосковья, которые пришли на участки и поддержали партию. Отдельная благодарность нашим кандидатам, сторонникам, волонтерам и наблюдателям – всем, кто эти месяцы трудился ради общего результата. Совместными усилиями мы собирали Народную программу партии – в нее поступило свыше 920 тысяч предложений. Каждое из них – это конкретная, измеримая задача: строительство новых школ, детских садов и поликлиник, ремонт дорог, модернизация коммунальных сетей и благоустройство общественных пространств,» - сказал Брынцалов, добавив, что все собранные наказы найдут отражение в государственных программах Московской области.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы в Государственную Думу и региональный парламент, а также в местные советы в ряде муниципалитетов. Кандидаты от «Единой России» были определены жителями в ходе предварительного голосования. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьёв.

За прозрачностью выборов в Подмосковье следили 23 тысячи наблюдателей, около 4 тысяч из них - от «Единой России». Все три дня в региональном исполкоме партии в Реутове работал ситуационный центр по наблюдению за ходом выборов.