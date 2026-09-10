Поток разрушил дома: что известно о трагедии в провинции Цзянси, где жертвами стали 16 человек
Xinhua: в Китае 16 человек погибли из-за схода грязекаменного потока
Число погибших в результате схода грязекаменного потока в провинции Цзянси на юго-востоке Китая увеличилось до 16 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Сель сошел ранним утром 5 сентября в уезде Суйчуань городского округа Цзиань. 13 человек погибли в поселке Гаопин, 2 — в населенном пункте Цзоань, 1 — в поселке Танху.
Поток полностью разрушил 8 домов, еще 4 получили незначительные повреждения. В уезде эвакуировали 18 тыс. жителей.
В поисково-спасательной операции участвовали более 170 человек. Ранее регион оказался под воздействием тайфуна «Саудель», который принес продолжительные ливни.