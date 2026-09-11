Психотерапевт назвала идеальную разницу в возрасте для долгих отношений

Психотерапевт Элоиза Скиннер разрушила миф об идеальной разнице в возрасте, но признала: у пар с небольшим разрывом больше шансов на долгий союз. Об этом сообщает Metro.

В беседе с Metro Скиннер заявила, что наиболее благоприятной для длительных отношений может быть разница от нуля до трех лет. По ее словам, ровесникам проще совпасть по жизненным планам, финансовым вопросам, состоянию здоровья и повседневным привычкам. Когда разрыв большой, возрастает риск разногласий в вопросах рождения и воспитания детей, выхода на пенсию и финансового планирования. Также могут дать о себе знать различия в ценностях и эмоциональной зрелости.

При этом Скиннер подчеркнула: идеальной разницы не существует, как и четкой границы, после которой возрастной разрыв становится проблемой. Она советует учитывать возможный дисбаланс власти, если один партнер значительно обеспеченнее или имеет более высокий статус. Однако, по ее мнению, счастливые и устойчивые отношения возможны и при большой разнице в возрасте. Главное — не цифры, а взаимопонимание и уважение.

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