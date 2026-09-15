Сначала авторучка, потом пистолет: правоохранители дважды брали мастера под контроль

Во Владикавказе правоохранители задержали бывшего токаря, который, по данным источника, изготавливал и переделывал оружие в арендованном цеху. Среди предметов, изготовленных мужчиной, была огнестрельная авторучка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, передает Лента.ру.

По информации канала, мужчина оборудовал съемное помещение под мастерскую. Чтобы задокументировать его деятельность и задержать подозреваемого с поличным, правоохранители дважды проводили контрольные закупки.

По данным правоохранителей, фигурант переделал два сигнальных пистолета. Во время одной из сделок он продал авторучку с патроном, а позднее — переделанный пистолет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и сбыте оружия. Обстоятельства его деятельности устанавливаются.