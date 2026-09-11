Собаки и кошки едут в отпуск: россияне полюбили путешествия с питомцами

Питомцы становятся полноправными участниками отпусков — 81% россиян, у которых есть животные, берут их с собой в путешествия, выяснили аналитики. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как правило, владельцы берут собак или кошек в отпуск из-за сильной эмоциональной привязанности. 64% опрошенных рассказали, что им самим спокойнее, когда питомцы рядом. Еще 62% назвали животных членами семьи, поэтому посчитали нужным отдыхать вместе. 47% респондентов просто не знали, с кем оставить животное, поэтому брали с собой, а 46% объяснили совместное путешествие возможным стрессом от разлуки для питомца.

География и длительность поездок разнятся. 61% опрошенных хоть раз за последний год ездили с животным на несколько дней или выходные, а 55% — в основной отпуск. 17% респондентов брали с собой питомца, выезжая в другой город на какое-либо событие.

Ранее стало известно, что школьники заменили букеты на 1 сентября кормом для животных.