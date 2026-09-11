Видео с БПЛА обернулось штрафом: что произошло с жителем Зеленодольска после съемки БПЛА
МВД по Татарстану: мужчину наказали за публикацию видео с пролетом БПЛА
Жителя Зеленодольска привлекли к ответственности за публикацию в мессенджере видео с беспилотником, пролетавшим над одним из промышленных предприятий города. Об этом сообщили в МВД по Татарстану, пишет РБК.
Публикацию обнаружили во время мониторинга интернет-пространства. Сотрудники полиции быстро установили автора ролика. Им оказался 25-летний житель Зеленодольска.
После задержания мужчина подтвердил, что именно он снял и разместил видео. В отношении него применили статью 2.21 КоАП Республики Татарстан, предусматривающую ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов региона в рамках режима базовой готовности.
По решению суда мужчине назначили штраф в размере 4 тыс. рублей.