Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

Так, в региональный парламент были избраны 25 депутатов по единому избирательному округу, в том числе 17 от «Единой России», 4 от КПРФ, 2 от ЛДПР и 2 от «Новых людей».

Фото: [ Мособлизбирком ]

На ближайшем заседании Избирком Подмосковья установит общие результаты выборов.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. В голосовании приняли участие 3 198 015 избирателей (51,58%).