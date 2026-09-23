Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

В Мособлдуму были избраны 25 депутатов по единому избирательному округу

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

Так, в региональный парламент были избраны 25 депутатов по единому избирательному округу, в том числе 17 от «Единой России», 4 от КПРФ, 2 от ЛДПР и 2 от «Новых людей».

Фото: [Мособлизбирком]

На ближайшем заседании Избирком Подмосковья установит общие результаты выборов.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. В голосовании приняли участие 3 198 015 избирателей (51,58%).

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