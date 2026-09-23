Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися
В Мособлдуму были избраны 25 депутатов по единому избирательному округу
Фото: [Медиасток.рф]
Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.
Так, в региональный парламент были избраны 25 депутатов по единому избирательному округу, в том числе 17 от «Единой России», 4 от КПРФ, 2 от ЛДПР и 2 от «Новых людей».
Фото: [Мособлизбирком]
На ближайшем заседании Избирком Подмосковья установит общие результаты выборов.
Выборы проходили с 18 по 20 сентября. В голосовании приняли участие 3 198 015 избирателей (51,58%).