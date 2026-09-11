Стало известно, где будут учиться дети из тюменской школы со сгоревшей крышей

В Тюмени 10 сентября отменены уроки в школе № 65 на ул. Широтной, в которой произошло возгорание на крыше. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, пишет Газета.ру.

Занятия должны возобновиться 11 сентября в другом корпусе.

В пятницу у учеников младших классов уроки будут проходить очно в корпусе по ул. Н. Ростовцева, 16. Учащиеся 5–11 классов в этот день переведут на дистанционный формат. По этому же адресу все школьники будут учиться очно с 14 сентября.

Пожар произошел в школе № 65 Тюмени на площади 3,6 тыс. квадратных метров. Пожар охватил кровлю здания по всей площади. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Магадане из-за возгорания аккумуляторной батареи серьезно пострадала квартира.

По данным МЧС, после отключения от зарядки литий-ионный аккумулятор задымился, загорелся и мгновенно распространил огонь по кухне. Хозяин попытался потушить возгорание, но из-за быстрого развития пожара был вынужден эвакуироваться и вызвать пожарных. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.