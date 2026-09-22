«Ушёл из больницы и исчез». В Поронайске нашли тело пропавшего мужчины

В Поронайске Сахалинской области завершились поиски 43-летнего местного жителя Андрея Сергеевича Пушкарева. Об этом сообщило издание «МК на Сахалине» .

По данным волонтерских поисково-спасательных отрядов, днем во вторник, 22 сентября, было обнаружено тело мужчины. Напомним, Андрей Пушкарев покинул медицинское учреждение в дневное время 15 сентября и с тех пор на связь не выходил.

В настоящее время обстоятельства и точная причина гибели мужчины не раскрываются. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что спасатели на Сахалине с воздуха нашли смытые рекой контейнерные дома с туристами.