Defender за 34 млн рублей: американские тюнеры удивили необычным проектом
ЗР: Helderburg представила рестомод Defender Vermeer за 34 млн рублей
Американская компания Helderburg представила рестомод на базе классического Land Rover Defender 110, получивший название Vermeer в честь нидерландского художника XVII века Яна Вермеера. Автомобиль получил оригинальную отделку, доработанную технику и необычный интерьер, о новинке сообщает «За рулем».
Defender получил особую внешность
Главной особенностью кузова стал жемчужно-белый металлик с серебристым оттенком. Ему противопоставлены черные элементы: крыша, зеркала, подножки, дверные ручки, петли, решетка радиатора и колесные диски.
Название Vermeer связано с интересом художника к работе со светом — этот мотив создатели автомобиля решили передать через сочетание цветов и отражений на кузове.
Оригинальный дизель сохранили
В отличие от многих проектов на базе классического Defender, где устанавливают мощные V8, Helderburg оставила оригинальный турбодизель 300Tdi.
При этом двигатель доработали для повышения практичности автомобиля. Также рестомод получил модернизированную подвеску и новые высокопроизводительные тормоза.
В салоне использовали красную кожу
Особое внимание тюнеры уделили интерьеру. В автомобиле установили разработанное компанией стекло, которое защищает салон от ультрафиолетового излучения и снижает уровень шума внутри.
Сиденья и другие элементы салона отделаны ярко-красной шотландской кожей gull-grain. Помимо этого, автомобиль получил новые приборы, кастомный руль, переработанную переднюю панель и дополнительную декоративную отделку.
Цена оказалась выше 400 тысяч долларов
Стоимость рестомода составляет $403 740, что по приведенному в исходном материале курсу соответствует примерно 34 млн рублей.