Defender за 34 млн рублей: американские тюнеры удивили необычным проектом

Американская компания Helderburg представила рестомод на базе классического Land Rover Defender 110, получивший название Vermeer в честь нидерландского художника XVII века Яна Вермеера. Автомобиль получил оригинальную отделку, доработанную технику и необычный интерьер, о новинке сообщает « За рулем ».

Defender получил особую внешность

Главной особенностью кузова стал жемчужно-белый металлик с серебристым оттенком. Ему противопоставлены черные элементы: крыша, зеркала, подножки, дверные ручки, петли, решетка радиатора и колесные диски.

Название Vermeer связано с интересом художника к работе со светом — этот мотив создатели автомобиля решили передать через сочетание цветов и отражений на кузове.

Оригинальный дизель сохранили

В отличие от многих проектов на базе классического Defender, где устанавливают мощные V8, Helderburg оставила оригинальный турбодизель 300Tdi.

При этом двигатель доработали для повышения практичности автомобиля. Также рестомод получил модернизированную подвеску и новые высокопроизводительные тормоза.

В салоне использовали красную кожу

Особое внимание тюнеры уделили интерьеру. В автомобиле установили разработанное компанией стекло, которое защищает салон от ультрафиолетового излучения и снижает уровень шума внутри.

Сиденья и другие элементы салона отделаны ярко-красной шотландской кожей gull-grain. Помимо этого, автомобиль получил новые приборы, кастомный руль, переработанную переднюю панель и дополнительную декоративную отделку.

Цена оказалась выше 400 тысяч долларов

Стоимость рестомода составляет $403 740, что по приведенному в исходном материале курсу соответствует примерно 34 млн рублей.