Уход за ребенком до полутора лет: сколько пенсионных баллов можно получить

Военная служба, уход за детьми и забота о нетрудоспособных могут засчитываться в страховой стаж, даже если в эти периоды человек не работал и за него не перечисляли страховые взносы. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Какие периоды могут включить в стаж

По словам депутата, при расчете страхового стажа учитываются несколько периодов, когда человек не работал. К ним относятся:

военная служба, в том числе по контракту;

уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет;

временная нетрудоспособность;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет;

получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости;

проживание с супругом-военнослужащим или супругом-дипломатом в местности, где отсутствует возможность трудоустройства.

В отдельных случаях в стаж также включают периоды содержания под стражей, отбывания наказания или отстранения от должности, если человека необоснованно привлекли к уголовной ответственности, а впоследствии реабилитировали.

Сколько пенсионных баллов начисляют за нерабочие периоды

Депутат отдельно пояснил, что страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент — разные показатели. Первый отражает продолжительность учитываемых периодов, а второй влияет на размер будущей страховой пенсии.

Согласно приведенным Коломейцевым данным, за полный год ухода за первым ребенком начисляют 1,8 пенсионного балла, за вторым — 3,6, а за третьим или четвертым — 5,4 балла. За год службы в армии по призыву, а также за уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет полагается по 1,8 балла.

Почему важны периоды официальной работы

Нерабочие периоды засчитываются в страховой стаж при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы либо другой деятельности, за которые начислялись или уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, одних только периодов без уплаты страховых взносов недостаточно, чтобы сформировать страховой стаж. При оценке пенсионных прав важно учитывать как продолжительность работы, так и предусмотренные законом нестраховые периоды.