Прах сына оказался под обломками: пенсионер пытается вернуть место, где жил десятилетиями

Female First: в Британии снесли дом пенсионера с прахом его сына

Общество

В Великобритании 79-летний Боб Туэйтс лишился дома, пока ходил за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что его жилой автоприцеп снесли вместе с личными вещами и прахом покойного сына. Теперь мужчина пытается через суд добиться права вернуться на участок, где прожил 35 лет, сообщает Female First.

Пенсионер жил на участке с 1991 года

Туэйтс поселился возле ручья Броднесс на полуострове Суонскомб в графстве Кент после распада брака. Он обустроил автономное жилье в автоприцепе без подключения к централизованным коммуникациям.

6 мая компания Land Logical, получившая контроль над фирмой — владельцем земли, снесла постройку в отсутствие пенсионера.

Адвокаты Туэйтса считают снос незаконным. По их мнению, для выселения мужчины владельцу участка требовалось предварительно получить решение суда. Защита также утверждает, что за десятилетия проживания пенсионер мог приобрести права на землю.

В качестве доказательств представлены аэрофотоснимки за 1999–2025 годы, на которых автоприцеп находится на одном месте, а также сведения о том, что мужчине выдавали ключ для доступа на территорию.

Компания оспаривает право пенсионера на проживание

Представители компании заявляют, что разрешения на проживание на участке у Туэйтса не было. Они также указывают на отсутствие сведений об уплате муниципального налога и ставят под сомнение постоянное присутствие мужчины. Юристы компании выступили против его возвращения, сославшись на вопросы безопасности и страхования.

Пенсионер просит суд временно разрешить ему установить новый автоприцеп на прежнем месте до окончательного разрешения земельного спора. Его адвокат Эд Джон отметил, что дело затрагивает не только вопросы собственности, но и человеческого достоинства.

Судья Кэтрин Браун отложила рассмотрение ходатайства до 15 октября. Тогда ожидается решение о возможности возвращения Туэйтса на участок.

Читайте также

Зачем туристы заворачивают загранпаспорт в фольгу и помогает ли это

Зачем туристы заворачивают загранпаспорт в фольгу и помогает ли это

Tenet Plus начал продажи кроссоверов до официальной премьеры бренда

Первый в истории LADA: АвтоВАЗ внедрил новую технологию при сборке Azimut

В Молдавии заявили о прекращении Украиной поддержки уровня воды в Днестре

Почему осенью тянет на калорийное и как сохранить стройность: советы психолога

Почему осенью тянет на калорийное и как сохранить стройность: советы психолога

В Балашихе девушка отдала свою иномарку на импровизацию уличным художникам: результат удивил

В Балашихе девушка отдала свою иномарку на импровизацию уличным художникам: результат удивил

«Вода приходит»: тайфун «Суригэ» заставил 740 тыс. японцев покинуть дома

«Вода приходит»: тайфун «Суригэ» заставил 740 тыс. японцев покинуть дома

Дракониды и Ориониды: Подмосковье ждет двойной звездопад в октябре

Дракониды и Ориониды: Подмосковье ждет двойной звездопад в октябре

Простуда и причастие: священник раскрыл правду об отношении церкви к болеющим прихожанам

Простуда и причастие: священник раскрыл правду об отношении церкви к болеющим прихожанам

«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

Полмиллиона против 70 тысяч: сколько людей вышло на протест в Мадриде

День рождения президента пройдет в рабочем режиме: запланированы переговоры

Добавьте mosregtoday.ru в избранное