Прах сына оказался под обломками: пенсионер пытается вернуть место, где жил десятилетиями

В Великобритании 79-летний Боб Туэйтс лишился дома, пока ходил за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что его жилой автоприцеп снесли вместе с личными вещами и прахом покойного сына. Теперь мужчина пытается через суд добиться права вернуться на участок, где прожил 35 лет, сообщает Female First.

Пенсионер жил на участке с 1991 года

Туэйтс поселился возле ручья Броднесс на полуострове Суонскомб в графстве Кент после распада брака. Он обустроил автономное жилье в автоприцепе без подключения к централизованным коммуникациям.

6 мая компания Land Logical, получившая контроль над фирмой — владельцем земли, снесла постройку в отсутствие пенсионера.

Адвокаты Туэйтса считают снос незаконным. По их мнению, для выселения мужчины владельцу участка требовалось предварительно получить решение суда. Защита также утверждает, что за десятилетия проживания пенсионер мог приобрести права на землю.

В качестве доказательств представлены аэрофотоснимки за 1999–2025 годы, на которых автоприцеп находится на одном месте, а также сведения о том, что мужчине выдавали ключ для доступа на территорию.

Компания оспаривает право пенсионера на проживание

Представители компании заявляют, что разрешения на проживание на участке у Туэйтса не было. Они также указывают на отсутствие сведений об уплате муниципального налога и ставят под сомнение постоянное присутствие мужчины. Юристы компании выступили против его возвращения, сославшись на вопросы безопасности и страхования.

Пенсионер просит суд временно разрешить ему установить новый автоприцеп на прежнем месте до окончательного разрешения земельного спора. Его адвокат Эд Джон отметил, что дело затрагивает не только вопросы собственности, но и человеческого достоинства.

Судья Кэтрин Браун отложила рассмотрение ходатайства до 15 октября. Тогда ожидается решение о возможности возвращения Туэйтса на участок.