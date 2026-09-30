«Хищников стало больше». В Чувашии насчитали 64 медведя

Число медведей в Чувашии продолжает увеличиваться и уже достигла 64 особей. Такие данные приводит республиканское министерство природных ресурсов и экологии, на которые ссылается РИА Новости .

Годом ранее в регионе насчитывалось 53 хищника. Увеличение популяции специалисты связывают с несколькими факторами: естественным воспроизводством, действующими мерами охраны мест обитания, а также миграцией животных из сопредельных территорий. В частности, медведи заходят в Чувашию из лесных массивов Марий Эл и Нижегородской области.

Бурый медведь включен в Красную книгу Чувашии, поэтому охота на него в республике запрещена. В министерстве подчеркнули, что ситуация с выходами хищников к населенным пунктам остается спокойной — такие инциденты носят единичный характер.

«Животные ведут скрытный образ жизни в глубине лесных массивов и избегают контакта с человеком. Случаев нападения бурого медведя на людей в лесах Чувашии в 2026 году и в предыдущие годы не фиксировалось», — отметили в ведомстве.

Ранее биологи заявили о нашествии медведей в США.