Суд над «пастором голода»: в Кении огласят приговор по делу о гибели 191 ребенка

The Sun: в Кении огласят приговор лидеру культа Полу Маккензи

Общество

В кенийском городе Момбаса ожидается оглашение приговора по делу лидера религиозного культа Пола Маккензи и 29 его сторонников. Их обвиняют в гибели 191 ребенка. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По версии следствия, самопровозглашенный пастор убеждал последователей, что образование — зло, а современная медицина противоречит религиозным убеждениям. Он также проповедовал отказ от пищи ради встречи с Иисусом. Обвинение утверждает, что Маккензи установил очередность голодания: первыми от еды отказывались дети, затем женщины и мужчины, а последними — руководители культа.

Расследование началось после того, как в 2023 году в лесу Шакахола в округе Килифи обнаружили массовые захоронения. Оттуда извлекли 429 тел. Большинство эпизодов дела связаны с гибелью несовершеннолетних, в том числе младенцев возрастом всего несколько недель. Сам Маккензи и остальные подсудимые полностью отрицают вину.

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