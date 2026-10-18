Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическая картина в России соответствует сезону и держится в прогнозируемых рамках. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По данным мониторинга, грипп в стране пока фиксируется лишь единичными случаями. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, отметил академик, циркулируют около 200 видов штаммов — среди них парагриппы, энтеровирусы и риновирусы.

Лидером среди сезонных инфекций остается грипп, который протекает тяжелее остальных. Впрочем, по данным 40-й недели, ни в одном субъекте уровень среднемноголетней заболеваемости не превышен — хотя рост, как уточнил Онищенко, все же идет.

Отдельно стоит вспомнить про недавние тревожные сигналы: 16 октября Роспотребнадзор сообщил о госпитализации пяти человек в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян.