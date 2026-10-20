Гниль вместо хруста: агроном раскрыл, почему урожай яблок 2026 года массово гибнет в погребах

В текущем сезоне садоводы массово жалуются на стремительную порчу собранных яблок: плоды теряют сочность, покрываются темными пятнами и превращаются в кашу всего через пару недель после закладки. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал изданию REGIONS , какие климатические аномалии 2026 года подорвали лежкость фруктов и как вовремя принятые меры помогут сохранить остатки урожая до самой весны.

Дожди и жадность: главные виновники яблочной гнили

Фундаментом проблемы стала аномально сырая погода летом 2026 года. Из-за избытка осадков плоды буквально накачались лишней водой, так и не успев набрать достаточный уровень сахаров и сухих веществ. Результат — истончившаяся кожица, которая травмируется при малейшем нажатии, и полная незащищенность перед грибком.

Вторым фактором стала тактическая ошибка самих дачников: затягивание сроков сбора в надежде «добрать сладость». Перезревший плод теряет естественные защитные барьеры и моментально атакуется бактериями, обитающими в любом подвале. По словам Суровцева, плоды этого года именно гниют, а не усыхают, поэтому сортировать их требовалось еще в саду, безжалостно забраковывая урожай с микроскопическими царапинами.

Охлаждение и сухая чистка: готовим плоды к зимовке

Чтобы затормозить порчу, агроном рекомендует соблюдать строгий алгоритм:

Контрастный барьер: теплое яблоко с грядки нельзя сразу отправлять в подвал, иначе выступит конденсат — идеальная среда для плесени. Урожай предварительно выдерживают в тени или прохладе несколько часов.

Правильная тара: подходят вентилируемые ящики из дерева или пластика, выстланные плотной бумагой либо картоном для впитывания лишней влаги.

Запрет на воду: мыть плоды перед закладкой строго запрещено, так как вода смывает природный восковой налет. Грязь допустимо аккуратно снять сухой салфеткой.

Стабильный микроклимат и жесткий ревизский контроль

Для сохранности яблок требуется строго от +0 до +4 градусов и влажность в районе 85–90%. При сухости воздуха плоды мгновенно сморщатся (для защиты рядом ставят емкость с водой), а при избытке сырости — заплесневеют.

Главный ключ к успеху — ревизия каждые две недели. Одна подгнившая «пехота» за считанные дни способен заразить весь ящик. Все подозрительные экземпляры нужно немедленно извлекать и пускать на джемы или варенье. Грамотная сортировка и температурный контроль позволят сохранить урожай крепким до февраля и дольше.