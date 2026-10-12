Сын экс-губернатора умер в Москве: что известно об Александре Меркушкине

«ЧП Самара»: умер старший сын экс-губернатора Николая Меркушкина

Общество

На 53-м году жизни скончался Александр Меркушкин, старший сын Николая Меркушкина, возглавлявшего Самарскую область с 2012 по 2017 год. О его смерти сообщает Telegram-канал «ЧП Самара», пишет МК.

Что известно о смерти Александра Меркушкина

Александр Меркушкин руководил Мордовским агропромышленным объединением. По данным мордовских СМИ, он умер в Москве во время планового лечения. Причиной смерти стала внезапная острая почечная недостаточность.

Где пройдет прощание

Прощание с Александром Меркушкиным состоится в Саранске, в кафедральном соборе Федора Ушакова.

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