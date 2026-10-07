Циклон накроет Камчатку: МЧС предупредило о подъеме воды в реках

На Камчатке ожидается подъем уровня воды в реках из-за циклона, который принесет на полуостров обильные осадки с 7 по 12 октября. В ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за дождей прогнозируются паводки.

Уровень воды может расти до 50 см в сутки

По данным УГМС, на реках Елизовского округа уровень воды может повышаться до 20 см в сутки. На реках Усть-Большерецкого, Соболевского и Тигильского округов ожидается рост до 40 см в сутки.

В Пенжинском и Олюторском муниципальных районах уровень воды может увеличиваться до 50 см в сутки.

В ряде районов возможны разливы

Разливы воды по поймам прогнозируются на реке Начилова в районе села Карымай, на реке Амчигача у села Усть-Большерецк и на реке Большой Воровской у села Соболево.

На реках Амчигача и Большой Воровской также не исключается достижение неблагоприятных отметок уровня воды.