Циклон накроет Камчатку: МЧС предупредило о подъеме воды в реках
МЧС: на реках Камчатки ожидается подъем воды до 50 см в сутки
На Камчатке ожидается подъем уровня воды в реках из-за циклона, который принесет на полуостров обильные осадки с 7 по 12 октября. В ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за дождей прогнозируются паводки.
Уровень воды может расти до 50 см в сутки
По данным УГМС, на реках Елизовского округа уровень воды может повышаться до 20 см в сутки. На реках Усть-Большерецкого, Соболевского и Тигильского округов ожидается рост до 40 см в сутки.
В Пенжинском и Олюторском муниципальных районах уровень воды может увеличиваться до 50 см в сутки.
В ряде районов возможны разливы
Разливы воды по поймам прогнозируются на реке Начилова в районе села Карымай, на реке Амчигача у села Усть-Большерецк и на реке Большой Воровской у села Соболево.
На реках Амчигача и Большой Воровской также не исключается достижение неблагоприятных отметок уровня воды.