Несколько десятилетий назад на горе Тайбай в Китае были обнаружены рукописи, которые, согласно преданию, принадлежат перу Лю Бовэня — реального исторического деятеля XIV века, военачальника и советника основателя династии Мин. Среди прочего в этих текстах содержатся строки, касающиеся страны, расположенной к северу от Китая. Современные исследователи фольклорной традиции обращают внимание на то, как в них описываются события, приходящиеся на период с 2028 по 2031 год. Об этом пишет MK.RU . Мы приводим фрагменты для ознакомления, оставляя оценку их достоверности на усмотрение читателя.

Кто такой Лю Бовэнь

Лю Бовэнь (1311–1375) — реальная историческая фигура. Он был стратегом, поэтом и государственным деятелем, сыгравшим ключевую роль в свержении монгольской династии Юань и основании империи Мин. В китайской традиции его имя окружено множеством легенд: ему приписывают составление пророческих текстов, в том числе знаменитой «Песни о лепешках» (Шаобин гэ), которая на протяжении веков передавалась в рукописных копиях. Отдельные фрагменты этих текстов, по утверждениям исследователей китайского фольклора, содержат отсылки к событиям, которые, согласно традиции, должны произойти в отдаленном будущем.

«Печальный переход от года Свиньи к году Крысы»

Одна из строк, приписываемых Лю Бовэню, гласит: «Печальным будет переход года Свиньи к году Крысы». Исследователи обращают внимание на то, что в китайском календаре 2019 год был годом Свиньи, а 2020-й — годом Крысы. Именно в этот период, как известно, в мире началась пандемия нового заболевания.

Согласно тому же тексту, после этого периода мир, как утверждается в манускрипте, должен столкнуться с новыми испытаниями — войнами, голодом и повторными эпидемиями. Однако, как говорится в тексте, «выжившие люди наконец станут жить лучше, чем раньше».

Что текст говорит о России

Наибольший интерес в контексте текущих событий представляют строки, касающиеся северного соседа Китая. Согласно преданию, Лю Бовэнь писал, что правящая династия на севере будет свергнута и ослаблена, однако «не исчезнет и сможет вернуться к власти». При переводе китайской хронологической системы на современный календарь, по интерпретации некоторых исследователей фольклора, этот период приходится на промежуток между 2028 и 2031 годами. В тексте, как утверждается, говорится, что к этому времени «на трон воссядет потомок» прежней династии.

Далее в манускрипте, согласно тем же источникам, содержится указание на то, что при новом правителе страна «расширит свои границы», что, как говорится в тексте, «принесет множество благ ее жителям».

Период испытаний: 2023–2030 годы

Отдельная часть текста, приписываемого Лю Бовэню, посвящена периоду между 2023 и 2030 годами. Согласно этим строкам, в мире, как утверждается в манускрипте, произойдет некая катастрофа, которая «унесет множество жизней». При этом, как говорится в тексте, Россию это бедствие «затронет меньше других стран». Более того, согласно преданию, именно Россия в этот период будет «помогать пострадавшим».

После смутных времен

Завершающая часть текста, касающаяся описываемого периода, содержит оптимистичные строки. Согласно им, после того как «смутные времена отступят», «многие старые обиды забудутся, и в мире воцарятся доброта и взаимовыручка». Впрочем, как отмечается в самом манускрипте, «насколько долго это продлится — не уточняется». Что известно достоверно Лю Бовэнь — историческая фигура, чье существование подтверждено документально. Его роль в основании династии Мин описана в официальных китайских хрониках. Однако тексты, которые ему приписывают в народной традиции, в том числе пророческие, являются предметом научных споров.

Часть исследователей считает их подлинными памятниками XIV века, часть — более поздними компиляциями, созданными в разные эпохи и приписанными знаменитому стратегу для придания веса. Точная дата обнаружения рукописей на горе Тайбай, их нынешнее местонахождение и результаты независимой экспертизы в открытых источниках не приводятся.