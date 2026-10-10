Дали ключи пьяному другу? Юрист объяснил, чем это грозит владельцу автомобиля

Передача автомобиля человеку в состоянии алкогольного опьянения может обернуться административным наказанием для того, кто разрешил ему сесть за руль. При этом последствия могут оказаться еще серьезнее, если нетрезвый водитель попадет в ДТП. Об этом « Газете.Ru » рассказал юрист Владимир Кузнецов.

Российское законодательство предусматривает ответственность не только за управление автомобилем в нетрезвом виде, но и за передачу управления пьяному человеку. Однако для привлечения к ответственности необходимо установить несколько обстоятельств: сам факт передачи автомобиля, состояние опьянения водителя и вину того, кто предоставил ему машину.

Как пояснил Кузнецов, Верховный суд России обращал внимание на то, что собственность на автомобиль не является обязательным условием для привлечения к ответственности. Важнее установить, кто именно передал управление нетрезвому человеку.

Доказательствами могут служить результаты медицинского освидетельствования, объяснения участников происшествия, свидетельские показания и видеозаписи.

При этом ответственность наступает не во всех случаях. Например, если человек получил автомобиль трезвым, а употребил алкоголь уже после передачи машины без ведома владельца, оснований для наказания передавшего по соответствующей статье нет.

Отдельные правовые последствия возникают, если нетрезвый водитель становится виновником дорожно-транспортного происшествия.

По словам юриста, наличие алкогольного опьянения у виновника аварии само по себе не прекращает действие полиса ОСАГО. Страховая компания обязана возместить причиненный вред в пределах страхового покрытия, однако впоследствии вправе потребовать от пьяного водителя вернуть выплаченную сумму.

Если размер ущерба превышает установленный лимит ОСАГО, вопрос о дополнительном возмещении решается по нормам гражданского законодательства.

При рассмотрении подобных споров суд устанавливает, на каких условиях автомобиль был передан другому человеку, кто фактически им распоряжался и сохранял ли собственник контроль над транспортным средством. Поэтому сам факт регистрации машины на определенного гражданина не означает, что именно он автоматически обязан возмещать весь ущерб.

Если в результате аварии причинен тяжкий вред здоровью или погибли люди, уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения может наступить для водителя, находившегося за рулем.

Владелец автомобиля не становится обвиняемым по такому делу только на основании того, что машина принадлежит ему. Вместе с тем административное производство за передачу управления нетрезвому человеку и гражданский спор о возмещении ущерба могут рассматриваться одновременно с уголовным делом.

Кузнецов рекомендует не передавать ключи человеку, употреблявшему алкоголь, даже если тот утверждает, что выпил совсем немного и способен безопасно управлять автомобилем. Юрист подчеркнул, что последствия такого решения могут затронуть не только водителя, но и человека, предоставившего ему машину.