На 20% больше бронирований: москвичи стали чаще снимать дома в Подмосковье

Подмосковье стало одним из самых популярных направлений для аренды загородных домов осенью 2026 года. За год число бронирований здесь выросло на 20% — россияне все чаще выбирают короткий отдых за городом вместо поездок далеко от дома.

В тройку лидеров по числу бронирований также вошли Краснодарский край и Карелия. Кроме того, большой спрос на загородное жилье отмечается в Ленинградской, Ярославской и Владимирской областях, Дагестане, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и на Алтае. Об этом говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», которые есть в распоряжении ТАСС.

Особенно заметно интерес к такому формату отдыха вырос у жителей Москвы. Помимо Подмосковья, на 10% увеличилось количество бронирований домов во Владимирской и Нижегородской областях.

В целом по России спрос на аренду загородных домов этой осенью поднялся на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, чаще всего люди выбирают жилье неподалеку от своего города. Такой отдых позволяет сменить обстановку, отдохнуть от городской суеты и провести время с семьей или друзьями.

Обычно загородные дома бронируют пары или семьи с детьми. Средняя продолжительность такой поездки составляет около трех суток.

При выборе жилья россияне чаще всего обращают внимание на небольшие, но комфортные дома с современным ремонтом и необходимой техникой. Среди наиболее востребованных удобств — Wi-Fi, баня и банный чан.

Таким образом, загородный отдых становится все более популярным именно как короткая поездка на несколько дней: россияне предпочитают ненадолго уехать из города, не тратя много времени на дорогу.

До этого синоптики спрогнозировали до +18 градусов без осадков в Подмосковье 29 сентября.