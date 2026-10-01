СТО отказываются ремонтировать машины по ОСАГО: что произошло со стоимостью запчастей

Руководитель Блока заботы о клиентах СК «Росгосстрах» Арман Гаспарян считает необходимым приблизить Единую методику расчета (ЕМР) стоимости ремонта к фактическим ценам на автомобильные запчасти. По его словам, сохраняющийся разрыв уже создает риски для натурального возмещения по ОСАГО, сообщили «Автоновостям дня» в страховой компании.

Цены на детали растут быстрее расчетов

В 2023–2025 годах стоимость запчастей в справочниках увеличилась примерно на 16%. При этом, по оценке Гаспаряна, реальные цены на детали для европейских автомобилей выросли на 109%, а для остальных машин — на 30–45%.

ЕМР создавалась как единый стандарт для определения стоимости восстановительного ремонта. Предполагалось, что такая система позволит сократить разногласия между страховщиками и автовладельцами. Однако после 2022 года автомобильный рынок существенно изменился: многие иностранные производители ушли, логистические цепочки усложнились, а поставки деталей стали дороже и дольше.

Формальное наличие запчасти не гарантирует ее поставку

По словам Гаспаряна, прежние риски постепенно превратились в системную проблему. Изменения цен и нестабильность поставок осложняют использование традиционных расчетных моделей, а одной из главных проблем становятся исходные данные для формирования справочников.

В них могут попадать детали, которые формально представлены в интернете, но фактически отсутствуют у поставщиков или недоступны для конкретного региона. Кроме того, такая запчасть может не соответствовать автомобилю по геометрии или качеству.

Именно поэтому, как отметил представитель «Росгосстраха», наличие позиции в справочнике еще не означает, что ее можно приобрести за указанную там сумму и использовать для ремонта.

Доля китайских машин превышает 52%

Дополнительные сложности связаны с быстрым ростом присутствия китайских марок. Их доля в портфелях страховщиков уже превышает 52%.

При этом модельные линейки китайских производителей обновляются раз в несколько лет, а независимые поставщики не всегда успевают наладить выпуск и поставки качественных аналогов деталей для новых автомобилей.

СТО отказываются от ремонта по ОСАГО

Еще одной проблемой становится отказ станций технического обслуживания от выполнения ремонта в рамках натурального возмещения. Причиной, по оценке Гаспаряна, становятся неактуальные тарифы, заложенные в справочниках Российского союза автостраховщиков.

Ситуацию дополнительно осложняет установленный законом 30-дневный срок ремонта. Если нужной детали нет у поставщика или ее невозможно приобрести по расчетной стоимости, уложиться в этот период становится значительно сложнее.

Чтобы сохранить ремонт автомобилей как один из основных способов возмещения по ОСАГО, страховщики уже пересматривают условия сотрудничества со станциями и переходят на более близкие к рынку расценки.

Как предлагают изменить систему

Гаспарян считает необходимым регулярно сопоставлять данные ЕМР с реальными рыночными ценами и исключать из справочников детали, которые фактически невозможно приобрести или использовать для ремонта.

Еще одним направлением он назвал развитие прямых договоренностей между страховщиками и СТО. При формировании стоимости ремонта, по его мнению, следует учитывать фактические расходы станций и реальную стоимость комплектующих.

Если разрыв между расчетными и рыночными ценами продолжит увеличиваться, это может привести к росту отказов от ремонта, судебных споров и ситуаций, когда страховой выплаты недостаточно для полноценного восстановления автомобиля.