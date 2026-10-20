Сжечь старую одежду и испечь пироги: что нужно делать на Евлампия Зимоуказателя

«Кулик»: на Евлампия Зимоуказателя 23 октября нужно сжечь старую одежду

Общество

23 октября православные чтят святых Евлампия и Евлампию, в народе этот день называют Евлампием Зимоуказателем. На Руси в эту дату существовало множество традиций, примет и запретов, связанных с огнем, одеждой и наблюдениями за природой, передает ИА «Кулик».

Согласно историческим источникам, брат и сестра Евлампий и Евлампия жили в IV веке в Никомидии. Они приняли христианство и пострадали за веру при императоре Максимилиане. В народном календаре день получил название Зимоуказатель. В этот день делали лучины и зажигали светцы: если щепы гасли, это указывало на проблемы в доме, и люди обращались к знахарям для очищения жилища. Также было принято рано вставать и печь пироги из нового урожая, собирать руту и развешивать ее над детскими люльками. Сжигание старой одежды, по поверьям, избавляло от болезней и неприятностей.

Приметы: слякоть и грязь предвещали задержку снега, ветер с востока или севера — близкие морозы, зеленая листва на верхушках деревьев — раннюю весну, роса на листьях — устойчивые заморозки. Беспокойное поведение собак предупреждало о ненастье. Запрещалось покупать новые вещи (кроме уже использованных), подметать мусор, носить дорогие украшения, пить алкоголь, плевать в огонь, давать в долг спички и свечи, а также гадать.

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