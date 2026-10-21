Тайны Куликова поля: камни канала Петра I нашли в монументе Дмитрию Донскому

Белокаменные блоки, найденные при реставрации в основании монумента Дмитрию Донскому на Красном холме, оказались фрагментами шлюзов Ивановского канала — масштабного гидротехнического проекта Петра I начала XVIII века. Документальное подтверждение и архивные свидетельства нашли эксперты государственного музея-заповедника «Куликово поле». Археологи установили, что в XIX веке камни разобранных петровских шлюзов повторно задействовали для возведения фундамента памятника-колонны и храма в Монастырщине. Об этом сообщает РИА Новости.