Тайны Куликова поля: камни канала Петра I нашли в монументе Дмитрию Донскому
РИА Новости: ученые разгадали тайну блоков в фундаменте колонны Дмитрию Донскому
Белокаменные блоки, найденные при реставрации в основании монумента Дмитрию Донскому на Красном холме, оказались фрагментами шлюзов Ивановского канала — масштабного гидротехнического проекта Петра I начала XVIII века. Документальное подтверждение и архивные свидетельства нашли эксперты государственного музея-заповедника «Куликово поле». Археологи установили, что в XIX веке камни разобранных петровских шлюзов повторно задействовали для возведения фундамента памятника-колонны и храма в Монастырщине. Об этом сообщает РИА Новости.
История открытия и исследование Ивановского канала
- Объект исследования: фундамент 29-метровой чугунной колонны-памятника Дмитрию Донскому, возведенной в 1850 году по проекту архитектора Александра Брюллова.
- Суть открытия: обработанные вручную белокаменные блоки, составлявшие верхнюю часть фундамента колонны, были сняты со шлюзовых конструкций Ивановского канала, строившегося с 1701 года в Тульской области.
- Исторический контекст: Ивановский канал насчитывал 33 шлюза и был одной из первых гидротехнических построек эпохи Петра I. В XVIII–XIX веках верхние ряды кладки шлюзов массово разбирались для строительства церквей, памятников и частных домов.
- Авторы исследования: научные сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, Артем Крухмаль, доктор исторических наук Игорь Юркин, а также археолог Андрей Наумов.
- Сохранность артефактов: обнаруженные в ходе реставрации 2005–2007 годов белокаменные блоки сохранялись в фондах музея и послужили основой для научного атрибутирования.