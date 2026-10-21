Тайны Куликова поля: камни канала Петра I нашли в монументе Дмитрию Донскому

РИА Новости: ученые разгадали тайну блоков в фундаменте колонны Дмитрию Донскому

Общество

Белокаменные блоки, найденные при реставрации в основании монумента Дмитрию Донскому на Красном холме, оказались фрагментами шлюзов Ивановского канала — масштабного гидротехнического проекта Петра I начала XVIII века. Документальное подтверждение и архивные свидетельства нашли эксперты государственного музея-заповедника «Куликово поле». Археологи установили, что в XIX веке камни разобранных петровских шлюзов повторно задействовали для возведения фундамента памятника-колонны и храма в Монастырщине. Об этом сообщает РИА Новости.

История открытия и исследование Ивановского канала

  • Объект исследования: фундамент 29-метровой чугунной колонны-памятника Дмитрию Донскому, возведенной в 1850 году по проекту архитектора Александра Брюллова.
  • Суть открытия: обработанные вручную белокаменные блоки, составлявшие верхнюю часть фундамента колонны, были сняты со шлюзовых конструкций Ивановского канала, строившегося с 1701 года в Тульской области.
  • Исторический контекст: Ивановский канал насчитывал 33 шлюза и был одной из первых гидротехнических построек эпохи Петра I. В XVIII–XIX веках верхние ряды кладки шлюзов массово разбирались для строительства церквей, памятников и частных домов.
  • Авторы исследования: научные сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, Артем Крухмаль, доктор исторических наук Игорь Юркин, а также археолог Андрей Наумов.
  • Сохранность артефактов: обнаруженные в ходе реставрации 2005–2007 годов белокаменные блоки сохранялись в фондах музея и послужили основой для научного атрибутирования.

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