«В Адлер больше ни ногой»: россиянка честно рассказала об ужасах отдыха в Сочи

Очередной курортный сезон в Сочи обернулся громким разочарованием для российских путешественников. Туристка под ником MegaGid поделилась разгромным отзывом об отдыхе в Адлере, заявив, что больше никогда не вернется на этот курорт. Вместо обещанного комфорта семья столкнулась с зажатым между домами отелем, неработающим кондиционером, картонными стенами и круглосуточным шумом заходящих на посадку лайнеров. Поучительную историю и советы по выбору жилья публикует портал Тонкости туризма.