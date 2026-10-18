«В Адлер больше ни ногой»: россиянка честно рассказала об ужасах отдыха в Сочи

«Тонкости туризма»: туристка разгромила отдых в Адлере из-за шума и сервиса

Общество

Очередной курортный сезон в Сочи обернулся громким разочарованием для российских путешественников. Туристка под ником MegaGid поделилась разгромным отзывом об отдыхе в Адлере, заявив, что больше никогда не вернется на этот курорт. Вместо обещанного комфорта семья столкнулась с зажатым между домами отелем, неработающим кондиционером, картонными стенами и круглосуточным шумом заходящих на посадку лайнеров. Поучительную историю и советы по выбору жилья публикует портал Тонкости туризма.

Теснота, лужи в душе и выматывающая жара

Опыт проживания в адлерском гостевом доме оказался далеко от ожиданий из рекламных буклетов:

  • «Убитый» номер за огромные деньги: завышенный ценник не гарантировал элементарных удобств — в комнате стояла раскладушка с торчащими пружинами, еле работал кондиционер, а окна выходили прямо в коридор к соседям.
  • Проблемы с сантехникой: из-за слабого напора в тесной ванной комнатная вода растекалась лужей по кафелю, огибая забитый слив.
  • Акустический ад: картонные стены внутри отеля дополнялись непрерывным ревом пролетавших прямо над крышей самолетов, из-за чего спать ночью было невозможно.

Советы путешественникам: как избежать ошибки

На основе своего испорченного отпуска туротраслевой критик призвала не гоняться за жильем у самого моря:

  • Не переплачивать за близость к пляжу: часто именно в первой линии построены наиболее тесные и шумные гостевые дома.
  • Выбирать отели в 15–20 минутах езды: там за те же деньги можно получить просторный номер с хорошей звукоизоляцией, нормальным сервисом и тишиной.

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