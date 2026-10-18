Экран-конструктор: зачем BYD поставила 30-дюймовый тачскрин в Tang 3 поколения

Мультимедийный комплекс Giant Screen UI кардинально меняет эргономику вождения и взаимодействие человека с электромобилем:

Интегрированный 35,4-дюймовый экран: расположен у самого основания лобового стекла. На него выводится вся ключевая информация — скорость, статус систем, подсказки навигатора и режимы движения, что полностью исключает потребность в классической приборке.

30-дюймовая панорамная панель: центральный экран работает как модульный конструктор. Пользователь может настраивать интерфейс, менять размеры окон и раскладывать их плиткой — под навигацию, медиацентр, видео и рабочие виджеты.