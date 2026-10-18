Экран-конструктор: зачем BYD поставила 30-дюймовый тачскрин в Tang 3 поколения

Autohome: BYD экстренно заменяет приборную панель 35-дюймовым экраном

Общество

Китайский автогигант BYD готовится к официальному запуску третьего поколения электрического кроссовера Tang в четвертом квартале 2026 года. Главным откровением новинки станет полностью переосмысленное цифровое пространство Giant Screen UI. Инженеры компании решили отказаться от традиционного щитка приборов и проекционных экранов, заменив их узким 35,4-дюймовым дисплеем под лобовым стеклом и огромным 30-дюймовым панорамным тачскрином-конструктором. Подробности о высокотехнологичной премьере приводит портал Autohome.

Революция экранов и ИИ-компаньон «Сяо Мяньбао»

Мультимедийный комплекс Giant Screen UI кардинально меняет эргономику вождения и взаимодействие человека с электромобилем:

  • Интегрированный 35,4-дюймовый экран: расположен у самого основания лобового стекла. На него выводится вся ключевая информация — скорость, статус систем, подсказки навигатора и режимы движения, что полностью исключает потребность в классической приборке.
  • 30-дюймовая панорамная панель: центральный экран работает как модульный конструктор. Пользователь может настраивать интерфейс, менять размеры окон и раскладывать их плиткой — под навигацию, медиацентр, видео и рабочие виджеты.
  • Интерактивный помощник «Сяо Мяньбао» («Маленький хлеб»): анимированный ИИ-ассистент узнает пассажиров в лицо и по голосу, приветствует их при посадке, ведет диалог и меняет мимику на экране.

Техническое оснащение нового BYD Tang

Помимо революционного салона, 5-местный флагманский электрокроссовер получил серьезный технический апгрейд:

  • Силовая установка: электромотор мощностью 300 кВт (402 л. с.) с максимальной скоростью до 250 км/ч.
  • Батарея и запас хода: аккумуляторы емкостью 88,7 и 105,8 кВт·ч обеспечивают запас хода от 730 до 850 км по циклу CLTC.
  • Ультрабыстрая зарядка: система Flash Charging позволяет пополнить батарею от 10% до 70% всего за 5 минут.
  • Шасси и автопилот: машина оснащена двухкамерной пневмоподвеской DiSus-A с функцией сканирования дорожного полотна, а также лидаром на крыше для автопилота уровня L2.

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