Телефон вместо разговора: как вечерний скроллинг незаметно убивает брак

Сексолог Кульгавчук: скроллинг перед сном снижает удовлетворенность браком

Общество

Привычка листать интернет перед сном снижает удовлетворенность браком и со временем может привести к ощущению ненужности, а затем и к интимной дисфункции. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам врача, когда супруги лежат в постели вместе, но отвлекаются на гаджеты, возникает иллюзия близости: физически партнеры рядом, однако эмоционально каждый погружен в собственный виртуальный мир. В такие моменты супруги перестают настраиваться друг на друга и постепенно теряют общие моменты, что ведет к разобщению. Кульгавчук отметил, что вечер перед сном — единственный период без детей, работы и бытовых задач. Если партнер уходит в ленту новостей, пара лишается главного ресурса для восстановления контакта, а со временем снижается уровень наслаждения браком. Чем больше «фаббинг», тем ниже удовлетворенность отношениями: партнеры перестают выбирать друг друга. Объем невысказанных обид растет, а дистанция увеличивается.

У одного из супругов может появиться ощущение, что избраннику интереснее серфить в Сети, чем развивать отношения, но выразить это чувствами удается не всегда. Использование телефона также подавляет сексуальное притяжение, провоцирует ревность и повышает раздражение. Кульгавчук подчеркнул, что возбуждение требует внимания к партнеру, а экран его забирает. Кроме того, привычка ведет к нарушениям сна: недосып делает пару еще более раздражительной, что усиливает конфликты из-за усталости и эмоционального голода. Партнер может предполагать, что избранник с кем-то переписывается, и это способствует ревности. Эксперт напомнил, что скроллинг — пассивное потребление, он не восстанавливает, а истощает.

Читайте также

Чиновники лишали девочку с укороченной рукой статуса инвалида до огласки в СМИ

Чиновники лишали девочку с укороченной рукой статуса инвалида до огласки в СМИ

От похода за грибами до встречи с медведем: почему собаку нужно держать на поводке

От похода за грибами до встречи с медведем: почему собаку нужно держать на поводке

Компания ЭТМ украсила памятное место в Котельниках туями

Компания ЭТМ украсила памятное место в Котельниках туями

Приложение банка не работает, а деньги на карте целы: спокойный разбор ситуации

Приложение банка не работает, а деньги на карте целы: спокойный разбор ситуации

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»

«Сладкая ловушка». Врач Липовая объяснила, чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

«Сладкая ловушка». Врач Липовая объяснила, чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

Борьба со смартфонами: Актеры «Оперы нищих» призвали не снимать спектакль

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

Суд над Олегом Михайловым: меру пресечения изберут 22 октября

Суд над Олегом Михайловым: меру пресечения изберут 22 октября

Гриб-гигант из лабораторных приборов «вырос» в лесу Черноголовки

Гриб-гигант из лабораторных приборов «вырос» в лесу Черноголовки

Токсичность может обернуться взысканием: какие правила общения вправе установить работодатель

Добавьте mosregtoday.ru в избранное