Телефон вместо разговора: как вечерний скроллинг незаметно убивает брак

Привычка листать интернет перед сном снижает удовлетворенность браком и со временем может привести к ощущению ненужности, а затем и к интимной дисфункции. Об этом в беседе с « Абзацем » предупредил сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам врача, когда супруги лежат в постели вместе, но отвлекаются на гаджеты, возникает иллюзия близости: физически партнеры рядом, однако эмоционально каждый погружен в собственный виртуальный мир. В такие моменты супруги перестают настраиваться друг на друга и постепенно теряют общие моменты, что ведет к разобщению. Кульгавчук отметил, что вечер перед сном — единственный период без детей, работы и бытовых задач. Если партнер уходит в ленту новостей, пара лишается главного ресурса для восстановления контакта, а со временем снижается уровень наслаждения браком. Чем больше «фаббинг», тем ниже удовлетворенность отношениями: партнеры перестают выбирать друг друга. Объем невысказанных обид растет, а дистанция увеличивается.

У одного из супругов может появиться ощущение, что избраннику интереснее серфить в Сети, чем развивать отношения, но выразить это чувствами удается не всегда. Использование телефона также подавляет сексуальное притяжение, провоцирует ревность и повышает раздражение. Кульгавчук подчеркнул, что возбуждение требует внимания к партнеру, а экран его забирает. Кроме того, привычка ведет к нарушениям сна: недосып делает пару еще более раздражительной, что усиливает конфликты из-за усталости и эмоционального голода. Партнер может предполагать, что избранник с кем-то переписывается, и это способствует ревности. Эксперт напомнил, что скроллинг — пассивное потребление, он не восстанавливает, а истощает.