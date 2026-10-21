Суд над Олегом Михайловым: меру пресечения изберут 22 октября

В Москве задержан Олег Михайлов — первый секретарь отделения КПРФ в Республике Коми и бывший депутат Госдумы. Об этом « Ведомостям » сообщил глава юридической службы партии Георгий Камнев. По его словам, партия пока не располагает информацией о том, какая именно статья вменяется Михайлову, и пытается это выяснить. Камнев предположил, что данные появятся 22 октября, возможно, после избрания меры пресечения.

Согласно информации из Telegram-канала Михайлова, поводом для задержания стала публикация 2024 года, посвященная осужденному социологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Политику вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 22 октября .

Михайлов — российский политик, бывший депутат Госдумы VIII созыва от КПРФ и лидер республиканского отделения партии в Коми. Член КПРФ с 2007 года, участвует в выборах от партии с 2008 года. В 2026 году он проиграл выборы в Сыктывкарском одномандатном округе № 21: после обработки 85,57% протоколов набрал 24,09% голосов и занял второе место.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище.