Компания ЭТМ украсила памятное место в Котельниках туями

Котельники получили зеленый подарок к юбилею крупного работодателя: компания ЭТМ, отмечающая 35-летие, решила не ограничиваться торжествами и высадила деревья у мемориала «Журавли» на Белой Даче. Вместе с руководством предприятия в озеленении участвовал глава округа Михаил Соболев — на памятном месте появились 15 молодых туй.



ЭТМ уже несколько лет входит в число крупнейших системообразующих предприятий страны. Только в региональном центре в Котельниках трудится более 700 человек, и значительная часть коллектива — молодежь, которая растет в компании и пользуется возможностями для карьерного продвижения.



Глава Котельников пожелал коллективу дальнейшего стабильного развития, новых успехов и надежных партнеров.