Теплая и сухая погода ожидается сегодня в Московском регионе

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что во вторник днем в Московском регионе местами могут пройти кратковременные дожди.