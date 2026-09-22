Теплоход за ₽307 тысяч: в Ярославле заметили самый дорогой круиз «Донинтурфлота»

В Ярославле утром 22 сентября заметили четырехпалубный частный теплоход «Игорь Стравинский». Судно следовало по Волге в сторону речного вокзала и прошло под Николаевским железнодорожным мостом. Лайнер относится к премиум-классу, а стоимость круизов на нем достигает сотен тысяч ₽, передает 76.RU .

Семидневное путешествие по маршруту Ярославль — Москва летом 2027 года обойдется в ₽108–120 тысяч на человека. Самый дорогой тур — «Москва — Пермь — Москва» длительностью 18 дней — стоит ₽307 тысяч. На втором месте по цене маршрут «Москва — Ростов-на-Дону»: 15-дневная поездка обойдется в ₽214 тысяч.

Согласно информации на сайте перевозчика, корабль курсирует по Волге, Оке, Клязьме, Ладожскому и Онежскому озерам с середины апреля до начала октября. Расширенные маршруты позволяют посетить крупные культурные центры — Чебоксары, Волгоград, Ярославль — и побывать в провинциальных городках с самобытной архитектурой, а также на островах Валаам и Кижи. Судно принадлежит компании «Донинтурфлот». Оно сошло с германской верфи VEB Elbewerften в 1985 году под именем «Михаил Волохов» в честь русского писателя. Нынешнее название лайнер получил в 2019 году после масштабной модернизации.

Вместимость теплохода — 192 человека, для которых предусмотрены 94 однокомнатные каюты. Как заверяют в компании, проживание и обслуживание на борту соответствуют уровню пятизвездочного отеля. Пассажирам доступны бар, танцпол, спортзал, ресторан, лаундж-зона и салон красоты. Экскурсии, развлекательные и оздоровительные мероприятия уже включены в стоимость круиза.