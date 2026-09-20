Не раньше 2030 года: когда пятое поколение связи станет массовым

Сети 5G станут доступны большинству россиян не раньше 2030 года. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил, когда пятое поколение охватит 80% населения. Об этом он рассказал РИА Новости .

«Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-31 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ», — сказал Муртазин.

Для подключения нужны два условия: новый смартфон с поддержкой 5G и нахождение в зоне покрытия. Старые устройства сеть не увидят.

На прошлой неделе в России запустили первые сети пятого поколения. Сейчас 5G работает в 16 городах и доступен 10 миллионам абонентов. До конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах.

Отдельный вопрос — iPhone. Владельцы айфонов пока не могут подключиться к 5G. Минцифры ведет переговоры с Apple, но решение зависит от компании. Для Android доступ появится в ближайшее время.

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