Не раньше 2030 года: когда пятое поколение связи станет массовым

Аналитик Муртазин: для тотального 5G нужно еще несколько лет

Общество

Сети 5G станут доступны большинству россиян не раньше 2030 года. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил, когда пятое поколение охватит 80% населения. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-31 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ», — сказал Муртазин.

Для подключения нужны два условия: новый смартфон с поддержкой 5G и нахождение в зоне покрытия. Старые устройства сеть не увидят.

На прошлой неделе в России запустили первые сети пятого поколения. Сейчас 5G работает в 16 городах и доступен 10 миллионам абонентов. До конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах.

Отдельный вопрос — iPhone. Владельцы айфонов пока не могут подключиться к 5G. Минцифры ведет переговоры с Apple, но решение зависит от компании. Для Android доступ появится в ближайшее время.

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