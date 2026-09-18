Toyota за 1,98 млн: на рынке появилась новая семейная машина с неожиданной ценой

Новый семейный компактвэн Toyota Sienta появился на российском рынке по схеме альтернативного импорта. Во Владивостоке автомобиль предлагают привезти под заказ минимум за 1,98 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эту сумму предлагается переднеприводная версия с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 120 л. с. и вариатором Direct Shift-CVT. В оснащение входят тканевый салон, кожаный мультифункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с AutoHold, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и электропривод боковых дверей.

Еще один вариант Toyota Sienta во Владивостоке предлагают за 2,37 млн рублей. Это полноприводная гибридная версия с силовой установкой мощностью 116 л. с., включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 91 л. с., электромотор и вариатор e-CVT.

Гибридная версия получила подогрев руля, двухуровневый подогрев передних сидений, электропривод сдвижных боковых дверей, мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости. Салон отделан тканью.

Для сравнения, цены на семейный кроссовер VGV U70 Pro начинаются от 2 579 900 рублей, Jetour X90 Plus 2024 года — от 3 479 900 рублей, а Tenet T8 с пятиместным салоном — от 3 099 000 рублей.

Поставки Toyota Sienta осуществляются под заказ, поэтому окончательная стоимость автомобиля может отличаться от указанной. На нее влияют комплектация, валютный курс, логистика, таможенные платежи, утилизационный сбор и другие расходы.