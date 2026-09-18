Призрачный цветок-вампир нашли в России: он не фотосинтезирует, а паразитирует

На острове Попова во Владивостоке нашли растение, которое сложно назвать обычным: у него нет хлорофилла, оно не зеленое и не фотосинтезирует, а питается через грибы. Это монотропаструм низкий — редкий «призрачный цветок», занесенный в Красные книги. Об этом сообщает KP.RU.

Находку сделали в заповедной части Дальневосточного морского заповедника. Монотропаструм почти не похож на привычные растения. Он лишен хлорофилла и не может получать энергию от солнца. Вместо этого он живет в симбиозе с грибами, через которые вытягивает все необходимое. Из-за полупрозрачного, будто сделанного из воска вида его в некоторых странах называют «призрачным цветком».

Увидеть монотропаструм можно на мысе Ликандера. Чтобы туристы не вытоптали редкое растение, в рамках проекта по благоустройству маршрута «Ботанический сад полуострова Ликандера» на видовых площадках скоро появятся специальные таблички и ограждения. Они направят движение гостей и позволят рассмотреть цветок поближе, не повредив его. Об этом рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Туристы смогут увидеть редкие растения вблизи, не нанося им вреда во время экскурсии.

Ранее в Боливии впервые за сто лет обнаружен новый вид дикой кошки.