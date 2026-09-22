Падел оказался «порнографией»: депутат из Екатеринбурга требует снести корт

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников возмутился кортом для игры в падел на площади 1905 года, назвал его «порнографией» и призвал снести площадку ради платной парковки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Корт для падела действует на площади летом, а зимой там заливают каток. Если к катку у депутата претензий не возникло, то спортивная площадка вызвала у него настоящий гнев. Он назвал корт «дуростью» и «блажью», которой лучше пренебречь в пользу действительно необходимых вещей. По мнению Колесникова, в центре города не хватает парковки для бизнесменов, а не развлечений для «мажоров». Парламентарий заявил, что ему некогда ходить на каток и играть в падел, потому что он работает — и другие тоже работают.

Депутат уверен, что платная парковка на этом месте приносила бы городу около миллиона рублей в месяц. Эти деньги, по его словам, можно было бы направлять на ремонт школ и детских садов, на которые, как он утверждает, у властей денег нет. Колесников также отметил, что заниматься спортом среди машин и выхлопных газов — глупо, и предложил обустраивать площадки в парках и на стадионах, а не в деловом центре.

Ранее стало известно, что в Челябинске на многодетную мать возбудили дело после субботника.