Ковер из опавших яблок под деревьями кажется безобидным — перегниет, думают многие, и станет подкормкой. На деле такая лень оборачивается головной болью в следующем сезоне: сад рискует получить букет болезней и нашествие вредителей. Своим мнением с REGIONS поделилась агроном Октябрина Ганичкина.

Дачники, оставляющие падалицу зимовать под яблонями, руководствуются благим намерением — пусть, мол, природа сама все переработает. Но эксперт уверена: убирать нужно все до последнего плода.

Хорошая новость в том, что выбрасывать урожай с земли вовсе не обязательно. Из него получается неплохой компот, а еще он годится для компостной кучи. Такая органика придется по вкусу растениям-ацидофилам, то есть любителям кислой почвы. Ганичкина советует использовать ее как мульчу, в том числе под хвойными культурами.

Но есть железное правило: не позволяйте яблокам гнить прямо под стволом. Именно в них прячутся возбудители заболеваний и вредители, которые прекрасно доживают до тепла.

Между делом напомним: побелка плодовых деревьев — не просто дань традиции, а реальная защита от морозобоин и весенних ожогов солнцем. Осенью ее проводят с конца октября по середину ноября — после того как опадет листва, но до того как ударят устойчивые морозы, и при температуре не ниже +5 °C.