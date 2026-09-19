«Слишком сложный шаг». Депардье отказался от переезда в Россию
Продюсер Фрилле: Депардье отказался переезжать в Россию
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Французский актер Жерар Депардье передумал переезжать в Россию. Причиной стали опасения негативной реакции французских судебных инстанций. Об этом РИА Новости сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле, долгое время работавший с артистом.
По словам продюсера, он предлагал Депардье переехать в Россию, чтобы актера оставили в покое. Сначала Депардье заинтересовался этой идеей, но затем полностью отказался от нее.
Фрилле уточнил, что Депардье счел такой шаг слишком сложным из-за множества текущих судебных разбирательств. Актер опасался, что в случае отъезда в Россию окружающие подумают, будто он скрывается от правосудия.
Продюсер добавил, что считает это решение ошибочным, но вынужден смириться с обстоятельствами.
В мае 2025 года Жерара Депардье признали виновным в сексуальных домогательствах. Суд назначил артисту 18 месяцев лишения свободы условно. Его признали виновным в нападении на двух женщин во время работы на съемочной площадке в 2021 году.
Ранее продюсер Фрилле сообщил, что Жерар Депардье в глубокой депрессии и не снимается.